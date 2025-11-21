Rize bezi dokumacılığında sıfır atık dönemi: Atık poşetleri dönüştürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 14'üncü Rize Günleri'nde Rize'nin kültürel mirasını yaşatan isimlerden Bilge Nur Güngör, atık poşetlerden dokuma ipine dönüştürerek ürettiği çevre dostu ürünleri sergiledi.

Dokumaya olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Bilge Nur Güngör, 'Purtili dokuma' olarak adlandırılan sıfır atık, geri-ileri dönüşüm temelli çalışmalar sürdürüyor.

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından düzenlenen festival, bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

"ŞEZLONG, PLAJ ÇANTASI, PİKNİK SETİ, MAKYAJ ÇANTASINA DÖNÜŞÜYOR"

Atık poşetleri dönüştürme fikrinin doğayı koruma isteğinden doğduğunu belirten Güngör, "Poşetleri halka halka kesip, iç içe geçirip ipe dönüştürüyorum. Dokuma tezgahında aparatıma sarıp dokuyorum. Dokuduktan sonra dikişçi arkadaşlarımın elinde şezlong, plaj çantası, piknik seti, makyaj çantası, hatta motosiklet montuna kadar aklınıza gelebilecek her şeye dönüşüyor. Çamaşır makinesinde 30-40 dereceye kadar da yıkanabiliyorlar. Önce kendim denedim, satacağım ürünün arkasında durmak istedim," diye konuştu.

Doğayı koruma bilincinin bu işe yönelmesini sağladığını dile getiren Güngör, "Dereler, ırmaklar temiz aksın istedim. Doğayı koruyalım düşüncesiyle ne yapabilirim, doğadan poşetleri nasıl kurtarabilirim diye düşündüm. Ve dedim ki, doğanın bana ihtiyacı yok, benim doğaya ihtiyacım var. Doğa bensiz olur ama ben doğasız olamam. 'Atmadan önce düşün' diyerek başladım bu işe." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA DÜNYAMIZ YOK, BU DÜNYA BİZİM"

Yaklaşık 6 yıldır poşet dokuma yaptığını söyleyen Güngör, "Çocuklara 'Getir poşetini, al ayracını' diyorum. Kitap ayracı, kitap kılıfı, kalemlik hediye ediyorum. En çok poşeti getirene kalemlik, az getirene kitap ayracı veriyorum. Çocukların da bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü başka dünyamız yok, bu dünya bizim. Koruyalım, sahip çıkalım." dedi.

Rize Günleri etkinliğinde dokumalarını sergilediğini anlatan Güngör, "Poşet dokumayı bilmeyenler vardı. İnsanlar hayret ve hayranlık içinde 'Poşet bu hale gelir mi?' diyorlar. Herkes birbirine tanıtmak için poşet ürün alıyor." diye konuştu.

"POŞETLERLE YARARLI BİR ŞEY YAPIYORUM"

Çayeli Halk Eğitim Merkezi ve Çayeli Belediyesi Kültür Sokağı sanatçısı olarak çalışmalarına devam eden Bilge Nur Güngör, "Orada bana, 'Poşetçi arkadaş geldi' diyorlar. Evet, poşetçiyim ama poşetlerle yararlı bir şey yapıyorum." sözleriyle çevre dostu dokumacılığının hikayesini özetledi.