Rize ile Trabzon arasında yeni gerilim

Yaz ayları, doğa turizmi ile ön plana çıkan Doğu Karadeniz'de hareketli geçiyor.

Türkiye'nin en ünü lokasyonlarından biri olan Rize'nin göz bebeği Ayder Yaylası'na da turist akını var.

Kaçak yapıların yıkıldığı, kapalı otopark ile park sorununun çözüldüğü yaylada, otopark ile yayla merkezi arasında ücretsiz servis hizmeti de veriliyor.

RİZE İLE TRABZON YİNE KARŞI KARŞIYA

Bu hizmette kullanılan araçların 61(Trabzon) plakalı olması ise, futboldan müziğe birçok konuda çekişme halinde olan iki şehri karşı karşıya getirdi.

"AYDER'DE NASIL 61 PLAKA ARAÇ ÇALIŞIR"

Trabzon'da benzer bir servis hizmeti için yapılan ihalede, katılacak araçlar için 61 plaka olma zorunluluğu getirilmesine karşı Ayder Yaylası için 53 (Rize) plaka zorunluluğu uygulanmaması tepki çekti.

Rizeliler, Trabzonluların kendi plakalarıyla araç çalıştırırken kendi şehirlerinde 61 plaka araçları istemedi.

Konu yerel medyada da gündem oldu.

Yerel hassasiyetlerin gözardı edildiği iddia edilirken yetkililerden konuya ilişkin açıklama bekleniyor.