Rize turizm potansiyelini artırmaya hazırlanıyor

AA

Küresel iklim değişikliği Türkiye'nin kuzeyindeki şehirlere ilginin artmasına neden oldu.

Yeşil doğası ve el değmemiş tabiatıyla Rize, merak tercih ediler illerin başında gelmeye başladı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ve yeşilin her tonunu görme fırsatı sunan Rize, ziyaretçilerin artmasını bekliyor.

RİZE'YE DİREKT UÇUŞLAR ARTTI

Rize-Artvin Havalimanı'nın tamamlanmasıyla birikte şehirde turizm hareketleri de canlandı. Antalya ve İzmir gibi bazı illerden direkt uçuşların başlamasıyla daha fazla ziyaretçi gelmesi beklenen kentte, turizm sezonuna yönelik hazırlıklar sürüyor.

AYDER YAYLASI

Rize'nin turist çeken bölgelerinin başında Ayder Yaylası geliyor.

Özellikle şelaleleriyle dikkati çeken bölgede Fırtına Vadisi, Ayder, İkizdere, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Anzer, Gito, Sal, Pokut, Palovit ve Elevit yaylaları, ziyaretçilerin uğrak noktalarını oluşturuyor.

VALİ ŞEHRİN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, valilik himayesinde bölgenin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında kente gelen gazetecilere şehrin güzelliklerini anlattı.

Vali Baydaş, bazı merkezlerden doğrudan başlayan uçuşlarla kentin farkındalığını yurt içinde ve dışında artırmak istediklerini söyledi.

"ÇAYIN VE YAĞMURUN BAŞKENTİ"

Rize'nin "çayın ve yağmurun başkenti" olarak bilindiğini belirten Baydaş, "Rize, aynı zamanda turizm odaklı bir şehir. Şehrimizin turizm farkındalığını artırmak ve potansiyelini duyurmak istiyoruz." dedi.

HAVALİMANINA 1,2 MİLYON YOLCU BEKLENİYOR

Havalimanının Mayıs 2022'de açıldığını, o günden beri kente uçakla gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini aktaran Baydaş, bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında yolcu beklediklerini kaydetti.

KAÇKAR DAĞLARI

Kaçkar Dağları'nın dağ, doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak markalaşması için proje hazırladıklarını ifade eden Baydaş, "Bu kapsamda 26-28 Eylül'de Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin bir ayağını Kaçkar Dağları'nda gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

YARIŞLAR DÜZENLENECEK

Proje Direktörü Ceylan Şensoy ise yaklaşık 2 bin sporcunun katılmasını bekledikleri yarışların 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirileceğini aktardı.

Endemik bitki örtüsü ve ormanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran Rize'de, tarihi taş konaklar ve kaplıcalardaki termal havuzlar da ziyaretçilerin beğenisini topluyor.