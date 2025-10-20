Rize'de evine hırsız dadandı sandı: Kapıyı zorlayanın ayı olduğu ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı...

Rize’nin Pazar ilçesinde Arif Acar isimli bir vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Başhemşin Sıraköy'de bulunan evinde ilginç bir olayla karşılaştı.

EVİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKTI

Evine gittiğinde kapısının zorlandığını fark eden Acar, hırsızlıktan şüphelenerek önlem almak amacıyla eve güvenlik kamerası sistemi kurdurdu.

Bir süre sonra kapının yeniden zorlandığını gören Acar, kamera kayıtlarını incelediğinde şaşkına döndü.

''HEM GÜLDÜM HEM ŞAŞIRDIM''

Görüntülerde, kapıyı zorlayanın bir hırsız değil, yiyecek arayışında olan bir bozayı olduğu ortaya çıktı.

Görüntüleri izledikten sonra kapıyı zorlayanın sandığı gibi insan değil hayvan çıkmasına çok şaşırdığını ifade eden Acar, "Önce hırsız sandım, kamera görüntülerini izleyince karşıma ayı çıkınca hem güldüm hem de şaşırdım." dedi .