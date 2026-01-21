Sivas’ta yürek ısıtan kurtarma: Donmak üzere olan yavru kedi hayata tutundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Eren Karakaya, yol kenarında hareketsiz halde bulunan bir yavru kedi fark etti. Kedinin soğuk nedeniyle donmak üzere olduğunu anlayan Karakaya, aracını durdurarak kurtarma girişiminde bulundu.

ZORLU UĞRAŞ SONUÇ VERDİ

Bir süre kediyi yakalamakta güçlük çeken Karakaya, çabalarının ardından yavru kediyi güvenli bir şekilde aracına aldı. Kediyi vakit kaybetmeden evine götüren Karakaya, burada sıcak bir ortama alarak ilk bakımını yaptı.

EVDE ISINDI, KENDİNE GELDİ

Evde karnı doyurulan yavru kedi, bir süre sonra ısınarak kendine gelmeye başladı. Kedinin durumunun iyiye gitmesi üzerine yaşanan kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

"DONMAK ÜZEREYDİ"

Yaşadıklarını anlatan Eren Karakaya, “Arabamla ilerlerken yol kenarında donmak üzere olan bir kedi gördüm. Zor da olsa yakalayıp evime götürdüm. Yemek verdikten sonra sıcak ortamda ısındı ve kendine geldi.” ifadelerini kullandı.