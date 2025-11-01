Rize'de şampiyona heyecanı: Motor sporları tutkunları Senoz Vadisi'nde buluşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğa turizminin merkezi Doğu Karadeniz cennet şehri Rize farklı organizasyonlara ev sahipliğine devam ediyor.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'ne ev sahipliği yapan Rize, şimdi de motor sporları sevenleri ağırlayacak.

ŞAMPİYONA ÇAYELİ'NİN İNCİSİ SENOZ VADİSİ'NDE YAPILACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve TMF iş birliğiyle 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Şampiyona, bölgenin en güzel vadilerinden olan Çayeli Senoz Vadisi'nde doğa, spor ve adrenalini bir araya getirecek. Senoz Vadisi, güzel doğası, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem doğaseverlerin hem de spor tutkunlarının dikkatini çekiyor.

BÖLGENİN TANITIMINA KATKI SUNACAK

Vadinin iki yanında uzanan yoğun orman örtüsü, şelaleler, yaylalar ve dağ köyleri; sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Organizasyon, bölgenin tanıtımına da önemli katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "2023 yılında Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Spor turizminde marka şehir Rize' temasıyla düzenlediğimiz Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Senoz Vadisi'nde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Zengin endemik bitki örtüsü, yemyeşil ormanları, berrak dereleri ve mistik doğasıyla Senoz Vadisi, sadece Rize'nin değil, Türkiye'nin de saklı cennetlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR ŞÖLEN"

Şampiyonanın bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, sıfır atık prensibi ile doğayı koruyarak sporu yaşatmanın da en güzel örneklerinden biri olacağını belirten Baydaş, şunları kaydetti: