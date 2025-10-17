Rize'de yoldan aşağıya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yürümek isteyen inek yoldan yuvarlandı, vatandaş imdadına yetişti...

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde gezen bir inek, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yoldan aşağıya yuvarlandı.

DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark eden köylüler, hayvanı kurtarmak için hemen seferber oldu.

Bu sırada misafirleriyle birlikte Maselevat Şelalesi’ni gezmeye gelen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Arama Kurtarma Ekibi Üyesi Hüseyin Şahin de bölgedeydi.

Durumu fark eden Şahin, arama kurtarma eğitimlerinden edindiği bilgi ve tecrübelerini kullanarak çalışmalara destek verdi.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Köydeki vatandaşlar ve Şahin’in koordineli müdahalesiyle inek, vinç yardımıyla kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağ salim kurtarılan hayvan, yeniden yola çıkarılarak araca yüklendi ve sahiplerine teslim edildi.