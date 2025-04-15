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İHA

Türkiye genelinde etkili olan ani soğuk hava ve kar yağışı, tarım sektöründe ciddi kayıplara yol açtı.

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan zirai don nedeniyle üreticiler mağdur oldu.

Rize’nin yüksek kesimlerinde çay tarımı da zirai don felaketinden nasibini aldı.

ZİRAİ DON ÇAYI VURDU

Rize'de etkili olan kar yağışı ve zirai don nedeniyle çay tarlalarının tepe noktalarında yanma meydana geldi.

Baharın gelmesiyle çay bitkisi filizlenirken nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerini don vurdu.

ÜRETİCİ DÜŞÜK REKOLTE BEKLİYOR

Sıcaklıkların bir anda düşmesi, çay bitkisinde yanmaların meydana gelmesine neden oldu.

Özellikle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çay bahçelerinin büyük oranda zarar gördüğünü dile getiren çay üreticileri, yeni sezonda rekoltenin düşük olabileceğini dile getirdi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ"

Üreticilerin mağdur olmaması için desteklenmesi gerektiğini savunan Çamlıhemşin Ziraat Odası Başkanı Kemal Kestioğlu, "Ülkemizin birçok noktasında etkili olan zirai don felaketi Çamlıhemşin bölgesinde çay tarımında da etkili oldu. Bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.