Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 25. Bölüm

Senem Uluhan’ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Psikoterapist Senai Demirci, bu bölümde “Eksiklikler, güzelin kıymetini görelim diye var.” ana fikrine değindi.

“BİR ŞEYİN GÜZEL OLMASI ONU BİR GÖRENİN OLMASINA BAĞLI”

Bu bölümde “Güzel nedir? Güzel ne değildir?” sorusuna açıklık getiren Senai Demirci’nin konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

Güzel göze elverendir; göze elvermeyen, göze elverişli olmayan güzel değildir. Türkçede “güzel” kelimesi iki kelimeden oluşur aslında: 'Göz-el'. Yani 'göze el veren' demektir. Bir şeyin güzel olması, onu gören birinin olmasına bağlıdır.



Güzel görmek isteyenin güzel görmek istemesi sayesinde o güzeldir. Gözümüz güzel görmeye yatkındır.



Önce göz vardır, sonra güzel görmek gelir. Allah güzel görmek ister ve görmek istediği her şey güzeldir.



Aynada gördüğümüz yüz, Allah’ın bizi görmek istediğinin ıslak imzasıdır. Her birimiz Allah’ın boyasıyız. Usta bizi böyle görmek ister. Usta bizi görmek istediği için varız. Görmek istediği için insanız.



Bu gözde, bu yüzle, bu parmaklarla görmek istediği için, bu sesle duymak istediği için böyleyiz. Bizi güzel görmek ister.



O halde biz de ona, bizi nasıl görmek istediyse, güzelliğe doğru kendimizi yoğuracağımız şeklinde ahlaki bir borcumuz var.