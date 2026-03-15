Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 25. Bölüm

Senai Demirci ile Ramazan'a Dair” programı, Ensonhaber’in YouTube kanalında Ramazan’ın her günü farklı konularda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kendine has üslubuyla izleyicilerin merakla takip ettiği bölümlere bugün bir yenisi daha eklendi.
Senem Uluhan’ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Psikoterapist Senai Demirci, bu bölümde “Eksiklikler, güzelin kıymetini görelim diye var.” ana fikrine değindi.
“BİR ŞEYİN GÜZEL OLMASI ONU BİR GÖRENİN OLMASINA BAĞLI”
Bu bölümde “Güzel nedir? Güzel ne değildir?” sorusuna açıklık getiren Senai Demirci’nin konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:
Güzel göze elverendir; göze elvermeyen, göze elverişli olmayan güzel değildir. Türkçede “güzel” kelimesi iki kelimeden oluşur aslında: 'Göz-el'. Yani 'göze el veren' demektir. Bir şeyin güzel olması, onu gören birinin olmasına bağlıdır.
Güzel görmek isteyenin güzel görmek istemesi sayesinde o güzeldir. Gözümüz güzel görmeye yatkındır.
Önce göz vardır, sonra güzel görmek gelir. Allah güzel görmek ister ve görmek istediği her şey güzeldir.
Aynada gördüğümüz yüz, Allah’ın bizi görmek istediğinin ıslak imzasıdır. Her birimiz Allah’ın boyasıyız. Usta bizi böyle görmek ister. Usta bizi görmek istediği için varız. Görmek istediği için insanız.
Bu gözde, bu yüzle, bu parmaklarla görmek istediği için, bu sesle duymak istediği için böyleyiz. Bizi güzel görmek ister.
O halde biz de ona, bizi nasıl görmek istediyse, güzelliğe doğru kendimizi yoğuracağımız şeklinde ahlaki bir borcumuz var.
“EKSİKLİKLER, GÜZELİN KIYMETİNİ GÖRELİM DİYE VAR”
Çirkinin var edilmesi çirkin değildir; çirkin olan onun seçilmesidir. Kaderde böyle bir düstur vardır. Hayatın içinde eksiklikler ve çirkinlikler vardır.
Bu eksiklikler, güzelin kıymetini bilelim ve fark edelim diye var.
Seçimimiz Netanyahu’nun soykırımından yana değil, kendi vicdanımızdan yana yapalım diye var. Trump’ın kaygısızlığıyla değil, kalbimizin diliyle konuşalım diye var.
“TARAFSIZLIK ÇİRKİNLİKTİR VE HAKSIZLIKTIR”
Biz hakikatin tarafından olacağız. Hakikat, iyilik ve güzellik söz konusu olduğunda tarafsızlık çirkinliktir ve haksızlıktır.
Mevlana der ki: Güneşi öven sadece güneşi övmez, güneşi güzel göreni de över.