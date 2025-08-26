Rizeli genç, devlet himayesinden yazarlığa giden hayatını kaleme aldı

Devlet himayesinde yetişen 23 yaşındaki Doğuşkan Yazıcı, kendi hayat hikayesini anlattığı “Gönderilemeyecek Mektup” adlı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hediye etti. Yazıcı, Rize programı kapsamında bir araya geldiği Bakan Göktaş’a, devletin şefkatli ellerinde yetişerek hayata bağlandığını dile getirdi.

"DEVLET BİZİM GERÇEK AİLEMİZ OLDU"

Yazıcı, çocuk yaşlardan itibaren kaldığı yurtlarda devletin sıcak ilgisiyle büyüdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çocuk evlerinde bakıcı annelerin ve sorumlu öğretmenlerin gösterdiği sevgi, eksik parçalarımı tamamladı. Devletimiz bizim gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz Bakanımıza ve yetkililerimize teşekkür ederim.

YAZARLIK HAYALİ, "GÖNDERİLEMEYECEK MEKTUP'LA HAYATA GEÇTİ

Okul yıllarından itibaren yazarlığa merak duyan Yazıcı, ilk eserinde devlet himayesinde yetişen çocukların iç dünyasına ışık tuttu. Kitabında hayata tutunma mücadelesini kaleme alan Yazıcı, duygularını şöyle paylaştı:

Bu kitabı sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O yatakhanelerde geceyi bekleyen ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, bekleyenlere cesaret, bulanlara teşekkür olsun.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEBRİK VE DESTEK

Bakan Göktaş, Yazıcı’yı başarıları nedeniyle tebrik ederek şunları söyledi:

Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan’ın hayat hikayesi, aynı durumda olan çocuklar için en güzel örnek. Kendisi hem eğitimini tamamlamış hem de edebiyat dünyasına değerli bir eser kazandırmış. Başarılarının devamını diliyorum

Evlenip yuva kuran Yazıcı’dan 3 çocuk sözü alan Bakan Göktaş, genç yazarı sosyal hizmetler çatısı altında yetişen gençlerle yapılacak programlara davet etti.