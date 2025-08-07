Rizeliler çay taşımak için yeni yöntem geliştirdi

Doğu Karadeniz’de başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu sürüyor.

Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar, kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor.

Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor.

YOLCULUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede kamyoneti olmayan bazı üreticiler, çayları otomobilleriyle taşıyor. Rize’nin Kendirli beldesinde yaşayan çay üreticisi Mümin Ali Köse, bahçesinde hasat ettiği çayları taşırken, 1991 model otomobilini tercih ediyor. Köse, topladığı yaş çayları bohçalara doldurup, aracının içi ve bagajının yanı sıra kaportası üzerinde taşıyıp, alım yerine götürüyor.

Yaklaşık 700 kilograma kadar yaş çay yüklediği otomobiliyle virajlı yollarda 2 kilometre seyreden Köse’nin yolculuğuna dair görüntüler dikkat çekiyor. Dronla görüntülenen otomobille çay nakli, çay alım yerinde sona eriyor. Yöre halkının alışkın olduğu manzarayı gören yabancılar ise duruma şaşırdıklarını ifade ediyor.

"BİZE GÖRE NORMAL"

Çay zamanı otomobilinin kamyonete dönüştüğünü söyleyen Mümin Ali Köse, “Bu grup araçlar buranın eski atları, katırları görevini üstleniyor. Hem otomobil hem kamyon olarak kullanıyor. Pozisyona göre 5 bez ile 15 bez çay yüklenebiliyor.

Bu araçların çekişleri güçlü, her türlü zorlu araziden çıkabiliyorlar. Bununla işimizi görüyoruz. Üzerine ilave bagaj koyduk.

Köy içerisinde çay bahçesinden alım yerine kadar kimseye ihtiyacımız olmadan çayımızı rahatlıkla götürüyoruz. Çay hasadı olunca roller değişiyor, emektar otomobil kamyonet görevi üstleniyor. Bize göre normal ama ilk kez görenler şaşırıyor” diye konuştu.