Sabah kahvaltısında bunu deneyenler artık vazgeçemiyor

Türk mutfağının en lezzetli kahvaltı alternatiflerinden biri olan kaygana, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu özelliği ile sofraların favorisi haline geliyor.

Özellikle protein ve kalsiyum açısından zengin olan kaygana, aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için kolay sindirilebilir bir kahvaltı alternatifi.

Sebzelerle zenginleştirilen kaygana, öğünleri daha renkli ve sağlıklı hale getiriyor.

İşte adım adım yapılışı:

MALZEMELER

* 4 yumurta

* 1 su bardağı dolu dolu un

* 1 su bardağı süt

* Tuz 1 tatlı kaşığı yeterli ama siz damak zevkinize göre ayarlayın.

* 3 kök yeşil soğan

* Maydanoz

* Dereotu

* 1 çay kaşığı kabartma tozu isteğe bağlı koymasanız da oluyor

* Sıvı yağ sadece krep gibi tavaya yapışmaması için sürülecek her seferinde.

4 yumurta, süt, tuz, kabartma tozu ve unu pürüzsüz bir karışım elde edene kadar güzelce çırpın.

Ardından sevdiğiniz yeşillikleri ekleyin ve karışımı ısıtılmış, hafif yağlanmış tavaya bir büyük kepçe yardımıyla dökün.

Orta ateşte, arada tavayı kısarak pişirin. Afiyet olsun.