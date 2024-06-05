Sadece Türkiye değilmiş! Meğer o ülkelerde de eve ayakkabıyla girilmiyormuş… Avrupa genelinde yapılan bir araştırma sonucunda evlere girmeden önce ayakkabılarını çıkaran ülkeler belli oldu. Yabancı ülkelerin çoğunda eve ayakkabı ile girme davranışının yaygın olduğu sanılırken o ülkeler görenleri şaşırttı. Bakın hangi ülkelerde eve ayakkabı ile girilmiyormuş…

ensonhaber.com

Görgü kurallarının odak alınarak gerçekleştirilen bir araştırmada sonuçlar görenleri şaşırttı. Ülkemizde görgü ve nezaket kuralı dışında hijyeninde düşünülerek yapıldığı eve ayakkabı ile girmemenin o ülkelerde nezaket nedeniyle yapılmadığı belirlendi.

50 binden fazla ana dilini konuşan yabancı dil öğretmenini dünyanın dört bir yanından yabancı dil öğrenmek isteyenlerle buluşturan İngilizce özel ders platformu Preply, dil ve kültür odaklı araştırmalarına bir yenisini ekleyerek evlerine ayakkabı ile girmeyen ülkeleri sıraladı.

O ülkelerde eve ayakkabı ile girilmiyor…

Preply, görgü ve nezaket kuralları araştırmasıyla, Türkiye’de ve 27 Avrupa ülkesinde görgü kurallarının nasıl farklılaştığını araştırarak çapıcı sonuçlara imza atmayı başardı.

Araştırmanın en ortak ve çarpıcı bulgularından olan eve ayakkabı ile girmemenin oranları belli oldu. Araştırma sonuçlarına bakıldığında ise 27 ülkeden 24’ünde katılımcıların misafir oldukları eve ayakkabılarını çıkararak girdiklerini gösteren sonuç oldu.

Katılımcıların %89’u eve girerken ayakkabı çıkarmayı ev sahibine ve eve saygı olarak yorumlarken, İspanya, İtalya, Portekiz gibi sıcak ülkelerde bu kuralın katı bir biçimde uygulanmadığı da görüldü.