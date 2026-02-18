Sahurda hurma ve süt tüketmek bakın ne işe yarıyor: Sıcak suda bekletip sütün içine atın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte milyonlarca müslüman, sadece bedenen değil ruhen de şifa bulacağı bir döneme girdi.

Orucun en önemli durağı olan sahurda ne tüketileceği ise merak ediliyor. Pek çok kişi "Sahurda hurma yemek sünnet mi?" sorusunun yanıtını arıyor.

Gün boyu susamadan dinç kalmak isteyenler için süt ve hurmanın mucizevi birlikteliği uzmanlar tarafından da onaylanıyor.

İşte sahurda süt ve hurma yemenin faydaları:

SAHURDA HURMA VE SÜT TÜKETMEK NE İŞE YARAR?

1. Uzun süreli tokluk sağlar: Sütün içindeki kazein (yavaş sindirilen protein), midenin boşalma süresini uzatır. Hurmanın yüksek lif (posa) oranıyla birleşince, gün boyu mide kazınması yaşamanızı engeller.

2. Kan şekerini dengeler: Hurma doğal bir şeker kaynağıdır ancak sütle birlikte tüketildiğinde sütün içindeki yağ ve protein, hurmanın şekerinin kana karışma hızını yavaşlatır. Bu da gün içinde ani acıkma krizlerini ve halsizliği önler.

3. Enerji deposu: Hurma; fruktoz ve glikoz içeriğiyle gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjiyi sağlar. Özellikle Ramazan'da oluşan konsantrasyon kaybını önlemek için beyne yakıt olur.

4. Sindirimi düzenler: Hurmanın lifli yapısı, Ramazan'da sıkça görülen kabızlık ve şişkinlik sorunlarına karşı koruyucudur. Süt ise bağırsak florasını destekler.

5. Kas ve kemik sağlığını korur: Açlık süresince vücut direncinin düşmemesi için gerekli olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum bu ikilide bolca bulunur.

SAHURDA HURMA YEMEK SÜNNET Mİ?

Bazı kaynaklara göre hurma yemenin faydalarıyla ilgili pek çok hadis vardır.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurmuştur: “Hurma, mü’minin ne güzel sahur yiyeceğidir.”