Sakarya'da bulunan Karagöl Yaylası'nın eşsiz menderesleri havadan görüntülendi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir doğa harikası...

Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karagöl Yaylası; köknar, kayın ve çam ağaçlarıyla çevrili orman örtüsü sayesinde bölgenin en önemli oksijen kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yörede bol bulunan soğuk içme suları ve serin havası nedeniyle yayla, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaylanın karstik yapısı nedeniyle oluşan doğal çöküntüler ve yıl boyunca su akışıyla şekillenen menderesler net bir şekilde görüldü.

SU KANALLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Toprak yüzeyinde oluşan dalgalı desenler ve kıvrılarak ilerleyen su kanalları, Karagöl'ün jeolojik karakterini ortaya koyarak bölgeye benzersiz bir görünüm kazandırıyor.

Doğa yürüyüşleri, yayla turizmi ve fotoğraf safarileri için uygun şartlara sahip olan Karagöl Yaylası'nda, geleneksel yayla yaşamı da sürdürülüyor.

Karagöl Yaylası; doğal peyzajı, florası ve jeomorfolojik yapısıyla hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.