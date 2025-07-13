Sakarya'da bulunan kum zambaklarını koparmak cep yakıyor

Kocaeli'nin yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kocaali ilçesi, dünya genelinde nesli tükenmekte olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

KORUMA ALTINA ALINDI

Endemik bitki türü olan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı.

Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor.

380 BİN TL CEZASI BULUNUYOR

Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarına zarar verici herhangi bir eylemin ise 380 bin liralık cezası bulunuyor.

"BU BİTKİ İLÇEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kocaali sakinlerinden Yavuz Selim Din, "Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli.

Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz." dedi.

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Ergün Zehir ise, "Kum zambakları sahilde açmaya başladı. Belediye ekipleri plajda uyarı levhalarıyla bilgilendirme yapıyor. En büyük ricamız, kum zemine ATV gibi araçlarla girilmemesi.

Zambaklar temmuz başında açıyor, ağustos sonuna kadar görsel bir şölen sunuyor. Özellikle bu aylarda sahile gelen vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz." diye konuştu.