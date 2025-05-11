Sakarya'da hasat, dualarla ve pilav dağıtılarak başladı

AA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, hasada başlarken sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti.

Hasat zamanının bolluk içinde geçmesi için pilav yenip, dua edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenekte insanlara, bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı.

YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN HASAT GELENEĞİ

Taraklı'nın İçdedeler Mahallesi'nde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan gelenek yeniden başladı.

VATANDAŞA BULGUR PİLAVI, YUFKA VE AYRAN DAĞITILDI

Mahallede toplanan yüzlerce vatandaşa, yapılan duaların ardından bulgur pilavı, yufka ve ayran dağıtıldı.

40 kazan bulgur pilavının dağıtıldığı geleneğe mahalle sakinlerinin yanı sıra diğer ilçelerden de katılım sağlandı.