Sakarya'da korkutan manzara: Doğaseverlerin gözdesi kurudu

Sakarya'da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor.

Yaz aylarında yüzlerce doğaseveri ağırlayan Maden Deresi bölgesi, uzun zamandır yağış almadı.

KURAKLIK ENDİŞE YARATTI

Bu durum, doğa turizminin sembol noktalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi'ni kuraklıkla yüz yüze bıraktı.

Maden Deresi'nin kuruması, doğaseverleri ve bölge halkını derinden endişelendirdi.

SU YERİNİ ÇATLAMIŞ TOPRAĞA BIRAKTI

Şelalenin tamamen kuruduğu, dere yatağında ise su yerine çıplak köklerin ve çatlamış toprakların yer aldığı görülüyor.

Bölgeye gelen ziyaretçileri, geçmişteki yeşil cennet manzarası yerine kuraklıkla yüzleşilen bir doğa felaketi karşılıyor.

"İNSANLARIN SUYU BİLİNÇSİZ KULLANMASI SEBEP OLABİLİYOR"

Bölgeyi ziyaret eden İbrahim Yayla ise yaklaşık bir buçuk ay önce su seviyesinin daha yüksek olduğunu belirterek, hem kuraklık hem de bilinçsiz su kullanımının bu tabloya yol açtığını söyledi.

Yayla, şöyle konuştu: