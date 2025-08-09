Sakarya'da yanan ormanlık alanlar tekrar hayata dönüyor

Sakarya Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Akdoğan Orman İşletme Şefliği sınırlarında çıkan yangınların ardından, ekipler bölgede kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Dikili damga ekipleri oluşturularak, yanan alanların tekrar ormana dönüşmesi için çalışmalara hız kazandırıldı.

"HER FİDAN, DOĞAYA VERİLEN BİR SÖZ"

Ekipler, titizlikle yürütülen arazi tarama ve planlama faaliyetlerinin ardından, toprağı yeniden fidana hazırlamaya başladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Akdoğan Orman İşletme Şefliği sınırlarında çıkan yangınların ardından, Yeşil Vatan yeniden filizleniyor. İşletme şeflerimizin öncülüğünde kurulan dikili damga ekipleri, sahada aralıksız çalışarak yanan alanları yeniden ormanla buluşturmak için ilk adımları atıyor. Her damga, geleceğe dikilen bir umut. Her fidan, doğaya verilen bir söz. Biz, Yeşil Vatan için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz" denildi.