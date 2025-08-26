Saklayan yaşadı: Koleksiyonerler peşinde! Bu kasetler binlerce dolar ediyor

Bir zamanlar televizyon başında ailecek toplanmanın sembolüydü; şimdi ise ikinci el pazarlarında, açık artırma sitelerinde koleksiyonerlerin peşinden koştuğu gizli bir hazineye dönüştü.

Evet, söz konusu olan o tozlu kutuların içinde unutulmuş VHS kasetleri. Dijital çağla birlikte “çöp” niyetine rafa kaldırılan bu kasetler, bugün nostalji meraklıları ve koleksiyonerler için adeta altın değerinde.

Özellikle sınırlı sayıda basılmış, özel edisyon kapaklara sahip ya da 80’ler–90’lar popüler filmlerinin orijinal VHS baskıları, internet ortamında binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

Hatta bazı Disney klasiklerinin ilk baskıları ya da kült korku filmleri, koleksiyon piyasasında servet değerinde işlem görüyor. Kısacası tavan arasında duran o kutu, sadece çocukluk anılarınızı değil; belki de yeni bir yatırım fırsatını saklıyor.

FİYATLAR 15 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Koleksiyonerler arasında en çok rağbet görenlerin VHS kasetlerin başında, Disney'in 1984 ve 1994 yılları arasında piyasaya sürdüğü 'Siyah Elmas' (Black Diamond) serisi geliyor.

Bu kasetleri, kutularının sırt kısmında bulunan siyah elmas şeklindeki logodan tanıyabilirsiniz. Eğer mükemmel durumdalarsa, 'Mulan' ve '101 Dalmaçyalı' gibi bu seriye ait kasetler 15.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Bunların yanında, 'Güzel ve Çirkin', 'Aslan Kral' ve 'Küçük Deniz Kızı' gibi diğer klasikler ise durumlarına göre 50 ila 2.000 dolar arasında bir değere sahip.

Değerli olanlar sadece çizgi filmler değil. Bazı kült filmlerin ilk baskı VHS kasetleri de dudak uçuklatan fiyatlara satıldı. Örneğin, 'The Goonies' filminin bir kopyası eBay'de 50.000 Euro'ya, 'Star Wars: Yeni Bir Umut'un orijinal bir baskısı 35.000 dolara ve 'Jaws' filminin bir kaseti ise 32.500 dolara alıcı buldu.