Şalgam suyunda alkol var mı? Şalgam içmek helal midir? İşte yanıtı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük hayatta sıkça tüketilen yiyecek ve içeceklerin dini açıdan hükmü, Müslümanlar için büyük önem taşıyor.

Son yıllarda bu konulardan biri de şalgam suyu oldu.

Özellikle fermantasyonla üretilmesi, şalgam suyunun helal mi yoksa haram mı olduğu yönünde soru işaretleri oluşturuyor. Bu nedenle konu, hem dini kaynaklar hem de üretim şekli açısından mercek altına alınıyor.

Peki; şalgam suyu içmek helal mi, haram mı? Şalgam suyunda alkol var mı? Şalgam içmek caiz midir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ŞALGAMDA ALKOL VAR MI

Şalgam suyu; siyah havuç, bulgur unu, tuz ve suyun fermantasyonu ile elde edilir. Bu fermantasyon sürecinde çok düşük oranlarda doğal alkol oluşabilir. Ancak bu oran genellikle %0,3–%0,5 seviyesinin altındadır ve içeceğin sarhoş edici bir etkisi bulunmaz.

ŞALGAM SUYU HELAL MİDİR

İslam fıkhına göre bir içeceğin haram sayılabilmesi için:

Sarhoş edici olması

Bilerek alkol üretimi amacıyla yapılması

Alkol oranının belirgin ve etkili seviyede olması gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sarhoşluk vermeyen ve alkol oranı çok düşük olan fermente ürünlerin helal kabul edilebileceğini belirtmektedir.