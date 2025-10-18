Samsun'da 45 yaşında üniversiteye başladı: Bölümünün tek kadın öğrencisi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'da gülümseten görüntü...

Mezun olmadan iş tekliflerinin geldiği, Samsun sanayisinin eleman ihtiyacını kimi zaman karşılamakta zorlanan OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü’nde öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi İlknur Arslan, azmiyle hem ailesine hem de kadınlara örnek oluyor.

45 yaşındaki Arslan, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu kalıpçılık alanında eğitim alırken, sınıfındaki 30 erkek öğrenci arasında tek kadın olarak öğrenimine devam ediyor.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ İLGİM VARDI"

Kalıpçılığa olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını belirten İlknur Arslan, "Çocukluğumdan beri merakım olan bir bölümdü. Bir arkadaşım vasıtasıyla bu bölümde eğitim alma imkânı olduğunu öğrendim.

Teknik çizim, bilgisayarlı destek çizim, malzeme teknolojisi gibi dersler alıyoruz. Atölyede uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Genel anlamda kalıpçılık alanındaki teorik ve pratik bilgileri burada ediniyoruz" dedi.

"KADINLARIN DA BUNU BAŞARABİLECEKLERİNE İNANIYORUM"

Sınıfta tek kadın olmanın başta kendisini tedirgin ettiğini belirten Arslan, "Tek kadın olmak öncelikle korkutuyordu ama sağ olsun hocalarımız da, öğrenci arkadaşlarımız da destek sağlıyorlar.

Biraz zor ama genç hanım arkadaşlarımızın korkmadan gelmelerini tavsiye ederim. Gayet güzel bir bölüm. Bu bölümde sayımızın artmasını istiyorum. Kadınların da bunu başarabileceklerine inanıyorum" diye konuştu.

"OĞLUMA ÖRNEK OLMAK İÇİN BAŞLADIM"

17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir oğlu olduğunu ifade eden Arslan, "Oğlum 5 yaşından beri mühendis olmak istiyor.

Üniversitede neyle karşılaşacağını hem de mühendislik bölümünde buradaki yakın dersler göreceğini düşündüğüm için ona öncülük etmek için üniversiteye başladım. Şimdi o benim rol modelim, ben de onun" şeklinde konuştu.

"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Kalıpçılığın emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Arslan, "Çok çalışmak ve azim gerekiyor. Matematik ve hesaplama alanı oldukça ağır. Özellikle teknik çizim ve bilgisayar destekli çizim programlarında yetkin olmak gerekiyor.

Mezun olduktan sonra kendimi geliştirip donanımlı hale geldikten sonra, oğlumla birlikte bir şeyler yapma hayalim var" ifadelerini kullandı.