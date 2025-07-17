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Samsun'da camide sızan adamı cemaat uyandıramadı: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

İlkadım ilçesinde, bir camiye öğle namazından önce girerek sızan 40'lı yaşlardaki şahıs, cemaatin tüm çabalarına rağmen uyanmayınca, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hastanede tedavi altına alındı.

İHA İHA
17.07.2025 16:00

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle saatlerinde alkollü olduğu değerlendirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, öğle namazından önce camiye girerek yere uzanıp uyudu.

Namaz sırasında ve sonrasında şahsın uyanmaması üzerine cemaat, kendi imkanlarıyla uyandırmaya çalıştı.

ŞAHSIN KİMLİK VE SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsa kimlik ve sağlık kontrolü yaptı.

İlk müdahalesi cami içinde yapılan şahıs, sedyeyle ambulansa alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Cami cemaati, adamın kendilerinden önce camiye girip uyuduğunu, namaz kılmalarının ardından şahsı uyandırmaya çalıştıklarını fakat uyandıramayınca 112'yi arayıp durumu yetkililere bildirdiklerini söylediler.

Şahsın alkollü olduğunu belirten cemaat, kendisini ilk defa camilerinde gördüklerini sözlerine ekledi.

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