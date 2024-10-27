Samsun'da huzurevinin futbol aşığı: Maradona Kamil

AA & Ensonhaber

Futbola olan tutkusu adeta bir yaşam biçimi haline gelen "Maradona Kamil", Atakum Huzurevi’nde enerjisiyle hem huzurevi sakinlerine ilham veriyor hem de onlara yaşam sevinci aşılıyor.

Gençlik yıllarında saç stili ve oyun tarzıyla Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'ya benzetilen Kamil Çoruhlu'ya arkadaşları "Maradona Kamil" lakabını taktı. Samsun amatör kümesinde Ladikspor, Yolspor ve Demirspor gibi takımlarda 10 yıl boyunca orta sahada ter döken Çoruhlu, futboldaki bu efsanevi ismini orada kazandı.

GEMİCİYKEN BİRÇOK ÜLKEYİ GEZDİ

Yıllar geçmesine rağmen futbola olan sevgisini kaybetmeyen Çoruhlu, geçimini baba mesleği olan gemicilikle sağladı ve bu vesileyle Arjantin, Uruguay, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Küba, Kolombiya, Kanada gibi pek çok ülkeyi gezme fırsatı buldu. Gemiciliğin baba mesleği olması nedeniyle futboldan kopmak zorunda kalan Çoruhlu, futbol dolu gençlik yıllarını ise hâlâ büyük bir özlemle anıyor.

73 YAŞINDA HALA DİNÇ VE ENERJİK

Üç yıldır Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamını sürdüren Çoruhlu, gemicilik dönemlerinde sadece futbola değil, denize olan sevgisine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade ediyor. 73 yaşında olmasına rağmen hâlâ dinç ve enerjik olduğunu belirten Çoruhlu,

İlk kulübüm Ladikspor’du; eski takım arkadaşlarım beni tanır. Yaş aldım ama içimdeki coşku hiç azalmadı. Haftada üç gün eski futbolcu arkadaşlarımla bir araya geliyorum; Samsunsporlu Temel abi, Sami abi gibi dostlarımla sohbet ediyorum

dedi.

"AKLIM HEP FUTBOLDA"

Çoruhlu, amatör kümede futbol oynadığı yılların değerli anılarla dolu olduğunu ifade ederek,

Eski dostları düşünüyorum; bazıları aramızdan ayrıldı, ‘Ne yalan dünya’ diyorum içimden. O günleri hatırladıkça içime bir hüzün çöküyor, 'Ah o güzel günler' diye iç geçiriyorum. Sabah uyandığımda, yemekhaneye giderken arkadaşlar hâlâ bana 'Maradona' diye sesleniyor; bu beni çok mutlu ediyor

dedi.

Kısa boyu, oyun tarzı ve saç şekliyle takım arkadaşlarının kendisine "Maradona" lakabını taktığını anlatan Çoruhlu, "Fuarlarda ödül kazanmak için şut çekerdim, üçte üç yapardım, bana şut çektirmezlerdi bile. Yaşım ilerlese de sol ayağım hâlâ sağlamdır" diyerek gençlik yıllarındaki becerilerini hatırlattı.

"İYİ Kİ BÖYLE YAŞLILARIMIZ VAR"

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise huzurevindeki yaşlıların enerji ve motivasyona ne kadar ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Kamil Bey gibi hayat dolu bireyler, bizim için çok kıymetli" dedi.

“Maradona Kamil” lakaplı Kamil Çoruhlu’nun futbol geçmişi sayesinde içindeki futbol sevgisini hiç kaybetmediğini dile getiren Gürsel,

Samsun’un tanınan simalarından; herkes onu ‘Maradona Kamil’ olarak tanır. Üzerinde formasını hep taşır, futbol sevgisi hâlâ içinde yanıp tutuşur. Çocuklarla karşılaştığında bile futbol oynatmaya çalışır. Bu yaşam enerjisini diğer sakinlere, personele, bize hep yansıtıyor. Böyle yaşlılarımız iyi ki var; her anın kıymetini bilerek yaşayan, hayat dolu insanlara hepimizin ihtiyacı var

diyerek Çoruhlu'ya minnettar olduklarını belirtti.

"KAMİL'İ TANIMAYAN SAMSUNLU DEĞİLDİR"

Çoruhlu'nun eski dostu ve aynı zamanda gemicilikteki yol arkadaşı Alaaddin Özbalıkçı, "Maradona Kamil" ile bir dönem aynı mahallede yaşadıklarını paylaştı.

Şimdi huzurevinde de Çoruhlu’yla aynı odayı paylaşan Özbalıkçı,

Boyu, fiziği, hareketleriyle Maradona’ya çok benzerdi; sadece ben değil, herkes böyle düşünürdü. Futbola olan sevgisi hâlâ ilk günkü gibi, geceleri sabahlara dek maç izlemekten bıkmaz. Kamil'in en büyük özelliği ise efendiliği ve ağırbaşlılığıdır. Samsun’da futbol dünyasında olup da onu tanımayan yoktur, tanımıyorsa zaten Samsunlu değildir

diyerek dostunun kentteki yerini ve saygınlığını dile getirdi.