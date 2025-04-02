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Samsun'da sorumsuz sürücü aracını yol ortasına park etti: Trafiği kilitledi

Samsun'da sorumsuz sürücü aracını yol ortasına park etti: Trafiği kilitledi İlkadım ilçesinde sorumsuz bir sürücü aracını yol ortasına bırakıp gitti. Yoldan geçemeyen diğer sürücüler bu duruma tepki gösterdi.