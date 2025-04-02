İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, hafif ticari aracı yol ortasına bırakarak gitti.
Aracın bırakılması ile yol trafiğe kapandı.
15 DAKİKA BOYUNCA GELMEDİ
Bir süre sonra, yol ortasına bırakılan aracın arkasında uzun kuyruklar oluştu.
Yaklaşık 15 dakika boyunca gelmeyen araç sürücüsü, yoldan geçemeyen diğer sürücüleri çileden çıkardı.
"BURAYA ARAÇ MI BIRAKILIR"
15 dakika sonra gelen araç sürücüsüne diğer sürücüler tepki göstererek, "Buraya araç mı bırakılır, hiç mi aklın yok" şeklinde tepki gösterdi.
Sorumsuz sürücünün aracını çekmesiyle trafik normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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