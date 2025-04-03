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İHA

Samsun simidi, Samsun'un coğrafi işaret tescili alan ürünlerinden biri.

Mayalanma süresi kısa tutulan ve az maya kullanılan Samsun simidi, yarı sert hamurunun sıcak dut pekmezi kazanında haşlanmasıyla öne çıkıyor.

Bol susam ile kaplanan simitler, odun ateşinde pişirilerek kendine has lezzetini kazanıyor.

Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Samsun simidi, dönüş yolculuğunda hediyelik olarak da tercih ediliyor.

"UNU ÖZEL ÇEKİMDİR"

Samsun'da yıllardır simit ustalığı yapan Hasan Şen, Samsun simidinin farkının kullanılan malzemelerin belirlediğini ifade ederek, "Unu özel çekimdir, ekmek unlarından farklıdır. Hamur, sıcak pekmez kazanında haşlandıktan sonra bolca susamlanarak fırına verilir. Samsun'un suyu ve özel çekim unu, bu simidi diğerlerinden ayıran en önemli etkenlerdir." dedi.

"BAYRAM DÖNÜŞÜ MEMLEKETE SİMİTLE DÖNÜYORLAR"

Bayram tatili için Samsun'da bulunan vatandaşların dönüş yoluna çıkmadan önce simit alarak memleketlerine götürdüklerini ifade eden fırın işletmecisi Muhammet Çevrim, "Simit Samsun'un en meşhur yiyeceklerinden biridir. Yapımında un, maya, pekmez ve susam kullanılır. Odun ateşinde daha iyi olan simit, 4-5 dakikada pişer. Her şehrin simidinin kendine has özellikleri var.

Sıcak kazanı olan Samsun simidi; Amasya'nın unundan, Samsun'un suyundan yapılır. Simit, 1-2 gün bayatlamadan dayanabilir. Özellikle şehir dışından gelenler, meşhur Samsun simidini alarak memleketlerine götürüyor.

İstanbul, Edirne, Malatya, Şanlıurfa'ya giden birçok kişi buradan 400-500 simit alarak şehirlerine götürüyorlar. Şu anda bayram yoğunluğu var. Şehirlerine dönecek vatandaşlar simitlerini alıp, şehirlerine öyle gidiyorlar. Biz günde 8 bin ile 10 bin adet simit üretiyoruz." diye konuştu.

"HERGÜN ÜRETİLİYOR"

"Susamlı İskender" olarak da adlandırılan Samsun simidinin yaklaşık 1,5 milyon olan Samsun nüfusunun 10'da 1'ine denk gelecek şekilde her gün üretildiği ifade edildi.