Şanlıurfa'da gölete düşen kedi kalp masajıyla hayata tutundu

Dikkati sayesinde kedi boğulmaktan kıl payı kurtuldu...

Şanlıurfa'nın simge noktalarında biri olan Balıklıgöl platosunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, temizlik işçisi Ahmet Asım Bülte görevini yaparken bir kedinin gölete düştüğünü fark etti.

Suyun içinde çırpınan kedinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Bülte, bir file yardımıyla hayvanı sudan çıkardı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKTI

Kalbi duran kediye kalp masajı yapan görevli, kısa sürede hayvanın yeniden nefes almasını sağladı.

Soğuktan etkilenen kediyi soba yanında ısıtan Bülte, kendine gelen hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

HAYVANSEVERLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanseverlerin takdirini topladı.

Ziyaretçilerin takdirini kazanan Bülte, Balıklıgöl’deki kedilere gösterdiği ilgiyle de biliniyor.

''KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ''

Balıklıgöl'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Asım Bülte, yaptığı açıklamada, "Sabah 08.00 sıralarında bir kedinin göle düştüğünü gördüm.

Hemen file ile çıkardım. Kalbi durmuştu, kalp masajı yaptım ve hayata döndü.

''BU AN BANA BÜYÜK MUTLULUK VERDİ''

Soğuktan etkilendiği için sobanın yanında ısıttım. Bir süre sonra kendine geldi.

Çok şükür şu anda sağlıklı bir şekilde dolaşıyor. Zaman zaman görüyorum, mama veriyorum, başını okşuyorum.

Bu an bana da büyük mutluluk verdi" diye konuştu.