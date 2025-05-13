Şanlıurfa'da suda yüzen 32 kişiye 94 bin TL para cezası

İHA

Şanlıurfa'da suda boğulma kaynaklı can kayıplarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz ay ilgili tüm kurum yetkilileri ile toplantı düzenleyerek alınması gereken tedbirleri ele alırken, denetimlerini sıklaştıran Jandarma ve Emniyet güçleri kontrollerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri son olarak hafta sonu 105 ekip ve 320 personel ile önleyici kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

"SUDA BOĞULMA KAYNAKLI CAN KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Yasaklama kararına uymayan 32 kişiye toplam 94 bin 496 TL idari para cezası uygulanırken, gelişmeyi sosyal medya aracılığı ile duyuran Vali Hasan Şıldak, "Amaç ceza yazmak değil, bu konuda caydırıcı ve önleyici hizmeti sunabilmektir. Artık ilimizde suda boğulma kaynaklı can kaybı yaşamak istemiyoruz. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyor ve bu konuda herkesin sağduyulu davranmasını bekliyoruz." dedi.

"JANDARMAMIZ VE EMNİYETİMİZ AYNI HASSASİYETİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

"Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim" sözleri ile tüm vatandaşlara seslenen Vali Şıldak, şöyle konuştu: