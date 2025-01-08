İHA
Şanlıurfa'da ilginç bir kurtarma olayı yaşandı.
Şehir merkezinde yaşayan M.U.K. isimli vatandaş, bulduğu dar bir yüzüğü parmağına taktı.
M.U.K., canını yakmaya başlayan yüzüğü çıkarmak istedi ancak yüzüğün parmağına sıkıştığını fark etti.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Şahıs ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek doktorlardan yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine hastane acil servisine gelen itfaiye ekipleri, parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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