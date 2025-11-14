Saveriksa Yaylası’nda sonbaharın büyüleyici manzaraları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’un Maçka ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Saveriksa Yaylası, ziyaretçilerine “bulutların üzerinde” yürüme hissi veren görüntülerinin yanı sıra sonbaharın canlı renkleriyle dikkat çekiyor.

BESİCİLERİN YOĞUN MESAİSİ SÜRÜYOR

Yaylada gün doğumuyla birlikte işe koyulan besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarının yeterli besin alabilmesi için günün büyük kısmını mevsimle birlikte sararmaya başlayan otlaklarda geçiriyor.

SİS BULUTLARI DOĞAL GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Zaman zaman tamamen sis bulutlarıyla örtülen Saveriksa Yaylası, düşen hava sıcaklıklarına rağmen doğal dokusunu ve canlılığını korumayı sürdürüyor.

Sisler arasında çalışmalarına devam eden yayla sakinleri, hem hayvanların bakımı hem de yaklaşan kışa yönelik hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.