Saveriksa Yaylası’nda sonbaharın büyüleyici manzaraları

- Saveriksa Yaylası, Maçka'da sonbaharın büyüleyici renkleriyle dikkat çekiyor.
- Besiciler, hayvanlarını otlatırken yaylanın doğal dokusunu koruyor.
- Sis bulutları altında, yaklaşan kış için hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Trabzon’un Maçka ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Saveriksa Yaylası, ziyaretçilerine “bulutların üzerinde” yürüme hissi veren görüntülerinin yanı sıra sonbaharın canlı renkleriyle dikkat çekiyor.
BESİCİLERİN YOĞUN MESAİSİ SÜRÜYOR
Yaylada gün doğumuyla birlikte işe koyulan besiciler, büyük ve küçükbaş hayvanlarının yeterli besin alabilmesi için günün büyük kısmını mevsimle birlikte sararmaya başlayan otlaklarda geçiriyor.
SİS BULUTLARI DOĞAL GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Zaman zaman tamamen sis bulutlarıyla örtülen Saveriksa Yaylası, düşen hava sıcaklıklarına rağmen doğal dokusunu ve canlılığını korumayı sürdürüyor.
Sisler arasında çalışmalarına devam eden yayla sakinleri, hem hayvanların bakımı hem de yaklaşan kışa yönelik hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.