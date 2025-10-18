Şefler bu hileyi kullanıyor: Patatesle yemeğin tuzu dengeleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta tuz kaçırmak, her insan için başa gelebilecek bir durum.

Fazla tuz, en lezzetli yemekleri bile yenmez hale getirebilir. Çoğu kişi böyle bir durumda yemeği “kaybetmiş” gibi hissediyor ve tek çözümün atmak olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, yemeğinizi kurtarmanın pratik yöntemleri olduğunu belirtiyor. Özellikle çoğu yemek için patates hilesi etkili bir çözüm sunuyor.

Pişirme sırasında yemeğe eklenen birkaç dilim çiğ patates, fazla tuzu emerek yemeğin tadını dengelemeye yardımcı oluyor ve yemeğin lezzetini kurtarıyor.

TUZLU YİYECEKLERİ BU NUMARALARLA KURTARIN

Çorbalar: Tuzlu çorbayı suyla seyreltmek doğru bir çözüm değil. Çünkü bu yöntem aromasını kaybettirir, tuzluluğu azaltmaz. Bunun yerine tuzsuz et suyu veya biraz krema ekleyebilirsiniz. Ayrıca patates hilesi işe yarar. Çiğ patatesi ikiye bölüp çorbaya ekleyin, fazla tuzu içine çekecektir. Piştikten sonra patatesleri çıkarın.

Erişte ve makarna: Makarnanın tadı tuzsuz suda kaybolabilir. Bu durumda, erişteleri tuzsuz suda kısa süre yeniden kaynatmak yeterlidir. Ardından taze domates sosu veya krema sosu ile tuzluluk dengelenir.

Soslar: Tuzlu sosları dengelemek için şeker veya bal kullanabilirsiniz. Krema, ekşi krema veya süt de sosun tuzluluğunu hafifletir. Çiğ patates veya kısa süre bekletilmiş ekmek parçaları da fazlalığı emerek sosu kurtarır.

Güveç: Patates hilesi güveçlerde de işe yarıyor. Yemeğe çeyrek saat boyunca pişmiş patates ekleyebilirsiniz.

Salata sosları: Tuzlu salata soslarında bal, tatlılığıyla tuz dengesini sağlar. Ayrıca yoğurt veya krema da sosun tuzluluğunu nötralize etmek için kullanılabilir.