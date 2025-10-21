Şeflere göre demir döküm tavada asla pişirmemeniz gereken 4 yiyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Demir döküm tavalar, mutfakta hem şeflerin hem ev hanımlarının favorisi.

Eşit ısı dağılımı, yiyeceklere kattığı özel lezzet ve yıllarca kullanılabilen dayanıklılığıyla biliniyor.

Ancak her yiyecek bu tava için uygun değil.

Çünkü bazı gıdalar tavanın yüzeyine zarar veriyor, hatta yemeğin tadını bile bozabiliyor.

Kısacası, döküm tavanız uzun ömürlü olsun istiyorsanız, bu 4 yiyeceğe dikkat edin:

1. Asitli Gıdalar (Domates, Limon, Sirke)

Domates sosu, limonlu yemekler veya sirke içeren tarifler, demir döküm tavanın en büyük düşmanıdır. Bu tür asitli malzemeler, tavanın koruyucu tabakasını aşındırarak metal bir tat bırakabilir ve uzun vadede paslanmaya neden olabilir.

Asitli yemekler için paslanmaz çelik veya emaye kaplamalı tavalar tercih edin.

2. Hassas Balık Türleri

Demir döküm tava yüksek ısıyı hızlıca iletir, bu da ince etli balıkların parçalanmasına yol açar. Ayrıca balık yüzeye kolayca yapışabilir ve tavayı temizlemek zorlaşır.

Balık pişirirken yapışmaz veya granit yüzeyli tavalar kullanın.

3. Yapışkan ve Şekerli Soslar

Bal, pekmez, karamel veya şekerli marine sosları, demir döküm tavada hızla yanabilir. Yanık şeker, tavanın yüzeyine yapışır ve temizlenmesi neredeyse imkansız hale gelir. Karamel veya tatlı soslar için kalın tabanlı paslanmaz çelik tencereler kullanın.

4. Yumurtalı ve Peynirli Yemekler

Omlet, menemen veya peynirli tost gibi yemekler demir döküm tavada kolayca yapışır. Özellikle tava iyi yağlanmamışsa, yemekler yüzeye yapışarak formunu kaybedebilir.

Yumurtalı tariflerde seramik veya teflon tavalar daha iyi sonuç verir.