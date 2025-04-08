ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan istifa furyasına yeni bir isim daha eklendi.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti.

Yılmaz, konuya ilişkin yarın basın açıklaması yapacağını söyledi.

PARTİSİYLE ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADI

Parti kaynakları da Yılmaz'ın genel merkez yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMEDİ

19 Mart tarihinden itibaren partisi ile ilgili hiçbir paylaşım yapmayan Yılmaz'ın, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde destek paylaşımı yapmadığı için tepkilere neden olduğu biliniyor.

30 YIL SONRA KAZANILAN İLÇE

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilçeyi kazandı.

CHP, 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan Şehitkamil Belediyesi'ni kazandı.