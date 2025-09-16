Şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul dahil birçok ile yağmur geliyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte özellikle geceleri sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Yurdun doğusunda sıcaklıklar gün içinde etkisini gösterirken batı kesimlerde ise yağmurlu havalar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, yağmurlu hava etkisini sürdürmeye de devam edecek.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

Yarın yurdun tamamında parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe gününe gelindiğinde ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

31 KENTTE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu raporunda, perşembe ve cuma günü 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının İstanbul'da düşeceği belirtildi.

AKOM yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul’da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 20 dereceye gerilemesi bekleniyor."