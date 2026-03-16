Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 26. Bölüm

Bu kapsamda programın 26. bölümü yayında.

Yayınlanan son bölümde konu Kadir Gecesi oldu.

26. BÖLÜMÜN KONUSU KADİR GECESİ

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi inmeye başladığını hatırlatan Demirci, sözün insana değdiği her gecenin Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

"Bu yüzden Kadir Gecesi diye sabit bir gece yoktur." diyen Demirci, şöyle devam etti:

"KADİR GECESİ DİYE BİR SABİT YOKTUR"

"Peki varsayalım ki Ramazan'ın 27'nci gününün gecesi Kadir Gecesi... Peki gece sabit mi? Hayır. Ramazan her sene değişiyor ya... Yıllar önce ben 20 yıl önce program sunuyordum ekim-kasım aylarıydı. Kadir Gecesi diye bir sabit yok. Sabit olan bizim söze kadrimizin bilindiğinin belgesi olan söze muhatap olduğumuzu fark ettiğimiz andır."