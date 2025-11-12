Seyahat uzmanı uyardı: Uçakta bu koltuklara oturmayın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uçak yolculuğu yaparken çoğu yolcu biletini alırken koltuk seçimine fazla önem vermez.

Ancak uzmanlara göre bu, yolculuk konforunu doğrudan etkileyen kritik bir detay.

Uçakta oturulan koltuk, türbülansın şiddeti, gürültü seviyesi, tuvalet trafiği ve servis kalitesi bakımından da büyük fark yaratıyor.

Seyahat uzmanları, bu konuda sık yapılan hatalara dikkat çekerek bazı koltukların yolculuğu adeta kabusa çevirebileceğini belirtiyor.

Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda koltuk seçiminin önceden yapılmasının önemine değinen uzmanlar, “kesinlikle uzak durulması gereken” bölümleri de tek tek açıkladı.

EN ARKA KOLTUKLARDAN UZAK DURUN

Seyahat uzmanları, özellikle uçakların arka bölümlerinin konfor açısından en dezavantajlı alan olduğunu vurguluyor.

Thomas Cook’un Tatil Dijital Direktörü Nicholas Smith, türbülansla başa çıkmakta zorlanan yolcuların bu bölgeden kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti. Smith, “En arkadaki koltuklar genellikle daha az tercih edilir. Mutfak ve tuvaletlere yakın oldukları için gürültü fazladır, hizmet daha yavaştır ve türbülans sırasında hareket en çok burada hissedilir.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer seyahat uzmanı, The Gap Decaders blogunun kurucusu Izzy Nicholls da bu görüşe katılarak, “Uçağın arka kısmı genellikle daha gürültülüdür. Motorlara ve mutfağa yakın olduğundan rahatsızlık verebilir, ayrıca uçağa en son inen grup arasında olursunuz.” dedi.

Nicholls, daha sakin ve konforlu bir yolculuk için en iyi koltukların uçağın ön tarafında olduğunu vurguladı:

“Ön sıralar tuvalet ve yoğun yaya trafiğinden uzaktır. Koridor koltuğu seçmek, bacak uzatma ve kolay kalkma özgürlüğü sağlar. Uzun uçuşlarda konfor arayanlar için en ideal seçimdir.”