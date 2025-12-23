Sirke ve Karbonatı Unutun! Bir Bardakla Gideri Açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evlerde sıkça karşılaşılan lavabo tıkanıklıkları, çoğu zaman bir anda değil zamanla birikerek ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre mutfakta biriken yağ, yemek artıkları ve kahve telvesi, banyoda ise saç, sabun ve diş macunu kalıntıları boruların iç yüzeyine tutunarak suyun akışını yavaşlatıyor.

Özellikle sert su kullanılan bölgelerde kireçlenmenin bu süreci hızlandırdığına dikkat çekiliyor.

İlk aşamada suyun eskisi gibi akmaması, ardından gelen fokurdama sesleri ve kötü kokular, yaklaşan tıkanıklığın en net sinyalleri arasında yer alıyor.

TIKALI GİDERİ ANINDA AÇAN YÖNTEM

İlk olarak bir bardak tuzu doğrudan giderin içine dökün. Daha derin bir temizlik sağlamak isterseniz, tuzun üzerine az miktarda limon tuzu ekleyin.

Ardından sıcak suyu yavaş yavaş gidere verin. Bu aşamada suyu bir anda dökmemek, boru içinde etkiyi artırıyor.

Bu işlemi yaptıktan sonra 10–15 dakika bekleyin. Bekleme süresi boyunca tuz, boru yüzeyine yapışmış yağ ve tortuların gevşemesine yardımcı olurken, sıcak su donmuş yağları çözüyor. Süre dolduğunda bir miktar daha sıcak su dökün ve akışı kontrol edin.

Bu yöntemi uyguladığınızda, kimyasal bir reaksiyon yerine fiziksel temizlik etkisi elde edersiniz.

Tuz, kalıntıların tutunduğu yüzeyi temizlerken, limon tuzu kireç birikimini ve kötü kokuları azaltabiliyor.

Ancak su hiç akmıyorsa, yoğun koku devam ediyorsa ya da apartmandaki diğer giderlerden de ses geliyorsa bu işlemi zorlamayın. Bu durumlarda sorun daha derinde olabilir ve mekanik temizlik ya da profesyonel destek gerekebilir.