Şifa dolu kış çorbaları: Evde kolayca yapabileceğiniz 5 tarif

Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı bu günlerde, sofraların yıldızı yeniden çorbalar oluyor.

Kış aylarında hem içimizi ısıtan hem de bağışıklık sistemimizi destekleyen çorbalar, özellikle grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, vitamin ve mineral açısından zengin çorbaların, vücudun hastalıklara karşı direncini artırdığına dikkat çekiyor.

Siz de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pratik çorbaları günlük beslenmenize ekleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı öğünler oluşturabilirsiniz.

1. HAVUÇ ÇORBASI

Malzemeler:

* 2 adet küçük soğan

* 4 adet orta boy havuç

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 3 yemek kaşığı un

* 5 su bardağı sıcak su

* 1 tatlı kaşığı tuz

* Yarım çay kaşığı karabiber

* Oda sıcaklığında 1 çay bardağı süt

Yapılışı:

1. Soğanları ince doğrayın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun.

2. Havuçları rendeleyin ve soğanlara ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

3. Unu ekleyip karıştırarak 1-2 dakika kavurun.

4. Sıcak suyu yavaşça ekleyin, tuz ve karabiberi ilave edin.

5. Sebzeler yumuşayınca çorbayı blenderdan geçirin.

6. Sütü ekleyip karıştırın, 5 dakika daha kaynatın.

7. Üzerine dereotu serpip sıcak servis yapın.

2. KEREVİZ ÇORBASI

Malzemeler:

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 yemek kaşığı sıvı yağ

* 2 yemek kaşığı un

* 1 adet orta boy soğan

* 3 diş sarımsak

* 1 adet orta boy patates

* 1 adet orta boy havuç

* 1 adet orta boy kereviz (sapları ve yapraklarıyla beraber)

* 1,5 litre sıcak su

* 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Tereyağı ve sıvı yağı tencerede eritin.

2. Soğanı doğrayıp ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

3. Sarımsakları doğrayıp ekleyin, 1 dakika daha kavurun.

4. Patatesi, havucu ve kerevizi doğrayıp tencereye ekleyin.

5. Unu ilave edip karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

6. Sıcak suyu ekleyin, tuzu ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

7. Çorbayı blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin.

3. BALKABAĞI ÇORBASI

Malzemeler:

* 3 dilim bal kabağı

* 1 adet havuç

* 1 adet patates

* 1 adet soğan

* 3 diş sarımsak

* Sıvı yağ

* Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

* 2 litre su

* 1 su bardağı süt

* 1 su bardağı et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Yapılışı:

1. Soğanı ve sarımsakları doğrayın, sıvı yağda soteleyin.

2. Havuç ve patatesi doğrayıp ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin.

3. Bal kabağını ekleyin, baharatları ilave edin ve karıştırın.

4. Suyu ve et suyunu ekleyin, kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

5. Çorbayı blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin.

6. Sütü ekleyip karıştırın, 5 dakika daha kaynatın.

4. SEBZE ÇORBASI

Malzemeler:

* 1 adet soğan

* 1 adet havuç

* 1 adet patates

* 1 adet kabak

* 2 yemek kaşığı tereyağı

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 5 su bardağı su

* 1 yemek kaşığı un

* 1 su bardağı süt

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1/4 adet limonun suyu

Yapılışı:

1. Soğanı doğrayıp tereyağı ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

2. Havuç, patates, kabak ve diğer sebzeleri doğrayıp ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.

3. Unu ilave edip karıştırarak 2-3 dakika kavurun.

4. Suyu ekleyin, tuzu ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

5. Çorbayı blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin.

6. Sütü ve limon suyunu ekleyip karıştırın, 5 dakika daha kaynatın.

7. Sıcak servis yapın.

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

* 3 yemek kaşığı ev tarhanası

* 1 yemek kaşığı nane

* 2 yemek kaşığı sıvı yağ

* 1 yemek kaşığı salça

* 6 su bardağı su

* Kırmızı pul biber

* Karabiber

* Tuz

Yapılışı:

1. Tarhanayı bir kasede bir su bardağı suda yarım saat kadar bekletip ezin.

2. Sıvı yağı tencerede ısıtın, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

3. Bekletilen tarhanayı, nane, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyin.

4. Suyu ilave edip karıştırarak koyulaşıncaya kadar kaynatın.