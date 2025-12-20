Şifalı ev temizliği: Bu 3 yöntemi uygulayın...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zamanla evlerde biriken yorgunluk, stres ve yoğunluk hissi ortamın enerjisini ağırlaştırabilir.

Düzenli temizlik kadar, niyetle yapılan küçük ritüeller de evin havasını tazelemeye yardımcı olur.

İslami değerlere göre, evin temiz tutulması da çok önemlidir.

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz, sık tercih edilen üç adımlı şifa temizliği...

SİRKELİ SU

Bir kova suya bir miktar sirke eklenir.

Yerler, kapı eşikleri ve sık kullanılan alanlar bu suyla silinir. Sirke hem temizlik hissini artırır hem de ortamın daha ferah olmasına yardımcı olur.

Silme işlemi sakin bir şekilde, niyet edilerek yapılır.

GÜL SUYU

Temizlik tamamlandıktan sonra evin odalarına hafifçe gül suyu sıkılır.

Gül suyu, hoş kokusuyla ortamı yumuşatır ve huzurlu bir atmosfer oluşturur. Özellikle salon ve yatak odalarında tercih edilir.

DEFNE YAPRAĞI

Bir kapta birkaç adet defne yaprağı yakılır.

Oluşan dumanın ev içinde dolaşmasına izin verilir, bu sırada pencere hafif aralık bırakılır.

Amaç, evdeki ağır havanın dağılması ve ortamın yenilenmiş hissedilmesidir.