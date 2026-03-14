Siirt'te bayram hazırlığı: Tavuğu tıraş etti

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan 'Lo Siento Wilson' akımına Siirt de katıldı.

Kurtalan ilçesinde bir berber, akıma katılmak için tavuk tıraş edip bayrama hazırladı.

"TAVUĞU BAYRAMA HAZIRLADIK"

Berber Muhammed Mendeş, 7-8 yıldır ilçede kuaförlük yaptığını söyledi.

Mendeş, şunları söyledi:

"Wilson tavuğu sosyal medyada gündem olmuştu. Biz de buradan akıma katılmak istedik. Tavuğu getirip burada tıraş ettik. Bayram yoğunluğu yoktu, kendimizi tavukla meşgul ettik. Tıraş ettik, temizledik tekrar bıraktık. Tavuğu bayrama hazırladık."

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

'Wilson' tavuk olayı, sel sularında sürüklenen bir tavuğa 'Wilson, lo siento' (Wilson, özür dilerim) diye seslenilen Cast Away filmine atıfta bulunan duygusal bir seslendirmeyle geniş kitlelere ulaşan sosyal medya videosudur.