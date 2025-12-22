Siirt'te bir vatandaş amatör lig maçını izlemek için çatıya çıktı

- Siirt'te bir taraftar, amatör lig maçını apartman çatısından izledi.
- Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşırttı.
- Maç, Siirt Can Spor'un 1-5 galibiyetiyle sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Siirt'te 'akıllara durgunluk veren' görüntü...
Siirt 1’inci Amatör Lig’in 4’üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00’te Siirt 2 Nolu Saha’da Siirt Can Spor ile karşılaştı.
MAÇI İZLEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI
Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maçı tribünden izleyen taraftarlar ise olay hakkında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
6 GOLLÜ MAÇ
Karşılaşma ise Siirt Can Spor’un 1-5 üstünlüğüyle sona erdi.