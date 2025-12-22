Abone ol: Google News

Siirt'te bir vatandaş amatör lig maçını izlemek için çatıya çıktı

Kentte amatör ligde oynanan Anadolu Batur Spor - Siirt Can Spor müsabakasında bir taraftar, maçı yakındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izlerken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 14:14
  • Siirt'te bir taraftar, amatör lig maçını apartman çatısından izledi.
  • Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşırttı.
  • Maç, Siirt Can Spor'un 1-5 galibiyetiyle sonuçlandı.

Siirt'te 'akıllara durgunluk veren' görüntü...

Siirt 1’inci Amatör Lig’in 4’üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00’te Siirt 2 Nolu Saha’da Siirt Can Spor ile karşılaştı.

MAÇI İZLEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maçı tribünden izleyen taraftarlar ise olay hakkında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

6 GOLLÜ MAÇ

Karşılaşma ise Siirt Can Spor’un 1-5 üstünlüğüyle sona erdi.

