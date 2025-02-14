Siirt'te gözlerini kaybeden gazi uzman çavuşun eşinden vefa dersi

İHA

Siir'te görev yapan Hataylı Uzman Çavuş Alparslan Murat Kibar, 2012 yılında bir terör saldırısına uğradı.

Eruh ilçesinde, köpekle mayın araması yaparken uzaktan kumandalı bir mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Alparslan Murat Kibar, görme yetisini kaybetti.

Patlamada vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Kibar, geçirdiği zorlu ameliyatlar sayesinde hayata yeniden tutunmayı başardı.

GAZİ EŞİNİN GÖZLERİ OLDU

Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise, 26 yıllık eşi Fatoş Kibar oldu.

Eşine adadığı hayatında, Alparslan Murat Kibar’ın yeniden hayata bağlanmasında en büyük rolü üstlenen Fatoş Kibar, onun her anında destek olarak adeta gözleriyle eşinin dünyayı yeniden görmesini sağladı.

"ALLAH EŞİMDEN RAZI OLSUN"

Uzaktan patlatılan mayın sonucu gözlerini kaybeden 48 yaşındaki gazi Alparslan Murat Kibar, "Eşimle 1999 yılında evlendik; şu anda tam 26 yıl oluyor. 2012 Temmuz ayında Siirt’in Eruh kırsalında köpekle mayın araması yaparken iki gözümü kaybettim. Görev itibarıyla köpekle mayın arıyordum, o esnada uzaktan kumandayla bir patlama oldu ve orada gözlerimi kaybettim.

Hayatımda iyi ki eşim ve iki kızım var; onlar en büyük destekçim oldular, çok şükür. Hastane süreci çok zor bir süreçti, ondan sonra bunu atlatma süreci oldu. Allah eşimden razı olsun, çok büyük destek oldu bana. Eşim ne derse en son oluyor, eşim ne isterse artık kısmet diyelim yani en güzel hediyeyi almaya çalışacağım." dedi.

"GÖZLERİ GÖRECEK DERKEN İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ"

Eşinin en büyük destekçisi olan 46 yaşındaki Fatoş Kibar, hayatını eşinin yaşamına göre planladığını ifade ederek, "Eşim uzman çavuştu, mayın patlaması sonucu iki gözünü kaybetti. Ben o zaman annemde kalıyordum; 2011'de Van depreminde enkaz altında kaldık kızlarımla beraber, oradayken haberi geldi. Ben şehit düştüğünü düşündüm, askerler evimize gelince.

Daha sonra gözlerinden, yüzünden ve beyninden hasar almıştı. Biz enkazdan 4 saat sonra kurtarıldık ama bizim binada 8 kişi öldü. Eşimin ilk zamanları çok zordu, kendi kabullenmiyordu bu olayı, ben bile kabullenemiyordum, hep gözleri görecek umuduyla beklerken iki gözünü de kaybettik." dedi.

"EŞİMİ BEBEK GİBİ YENİDEN BÜYÜTTÜM"

Vefasıyla göz dolduran Fatoş Kibar, "Ben eşimi psikolojik olarak bebek gibi yeniden büyüttüm kızlarımla beraber. Ona bakarken ben kendimi unuttum ama bir zaman sonra çok şükür kendi de biraz toparladı, doktorlar bile şaşırdı, dediler yani nasıl bu kadar hızlı iyileşebilir diye. Eşimle beraber çok sıkıntılı bir hayatımız oldu maddi ve manevi yönden, ama çok şükür düzeldi ve daha sonra durumu birkaç sene sonra kabullendi. Ben de eşimin durumunu hemen kabullenemedim; o ne istiyorsa onu yaptık, bizim isteklerimiz yoktu artık yani sadece ona odaklandık.

Sonra işte burada evde ve işte biz kendimiz ona göre alanlar oluşturup, hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Eşimin hayatını biraz daha toparladık, o mutlu olduğu zaman tabii ki biz de mutlu oluyoruz yani bu şekilde de devam ediyoruz. Kızlarımız üniversite okuyorlar, biri Mersin'de, biri Tokat'ta. Kızlarım çok yardımcı oldu babalarına ama üniversiteye gitmek zorundalardı, gittiler, geldiklerinde ilgileniyorlar. Ailem ve dostlarımız sağ olsunlar, bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular." diye konuştu.