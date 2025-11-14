Sındırgı’daki depremler sonrası halı tamircisi karavana taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremler ve devam eden artçı sarsıntılar, bölgede halı tamirciliği yapan 57 yaşındaki Yusuf Öztürk’ün çalışma düzenini değiştirdi. Deprem kaygısı nedeniyle dükkânını boşaltan Öztürk, işini satın aldığı karavana taşıyarak faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BİR MESLEK YOLCULUĞU

İran’ın Gundughdi köyünde doğan Öztürk, çocukluk yıllarında yıpranmış halıların tamiratıyla tanıştı. Ülkesindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye göç eden usta tamirci, İstanbul, Ankara, Mersin ve Muğla’da mesleğini sürdürdükten sonra 2018’de Yağcıbedir el halısı ile ünlenen Sındırgı’ya yerleşti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN HALILAR ONA ULAŞIYOR

İlçede açtığı iş yerinde ülkenin farklı bölgelerinden gönderilen halı ve kilimlerin tamirini yapan Öztürk, Yağcıbedir halısına olan ilgisi nedeniyle Sındırgı’ya yerleştiğini belirterek, “Sındırgı’yı halı tamiratı ve satış merkezi haline getirdik” dedi.

DEPREMLER SONRASI ÇAREYİ KARAVANDA BULDU

10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler, Öztürk’ün yaşamını ve iş düzenini derinden etkiledi. Artçı sarsıntılarla birlikte dükkânında huzurla çalışamaz hâle geldiğini ifade eden Öztürk, çözümü seyyar bir atölyede buldu:

“Evlerde ve dükkânlarda duramaz olduk. Karavan hem güvenli hem de rahat. Hem yaşıyorum hem çalışıyorum.”

KARAVAN HEM EV HEM DE ATÖLYE OLDU

Öztürk, karavanını hem çalışma alanı hem de yaşam alanı olarak düzenlediğini, her sabah kapısını müşterilerine açtığını dile getirdi.

“Dar bir alan ama huzurluyum. Doğaya da çekebiliyorum, şehir içine de. En önemlisi güven hissi. Binalarda kendimi güvende hissetmiyorum.” sözleriyle karavanda çalışmanın kendisine sağladığı rahatlığı anlattı.

DEPREM MAĞDURU BİR KEDİYE DE KAPI AÇTI

Deprem sırasında annesini kaybeden bir kediyi sahiplendiğini söyleyen Öztürk, hayvanı ölmek üzere bulduğunu ve tedavisini yaptırarak yaşama döndürdüğünü belirtti:

“Şimdi benimle yaşıyor. Onlar da bizim kadar mağdur.”