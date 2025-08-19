Singapur’dan Japonya’ya, BM’den ASEAN’a: Sıfır Atık Vakfı küresel ağı genişletiyor

Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte güçlendirmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Valiler ve Belediye Başkanları Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla, sıfır atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası değil, şehirlerin geleceğini dönüştüren bir yaşam modeli olarak ortaya koydu. Asya ülkeleriyle sıfır atık stratejileri doğrultusunda yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

Singapur’dan Japonya’ya, Malezya’dan Birleşmiş Milletler kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan görüşmeler ve kurulan iş birlikleri, vakfın yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ve küresel düzeyde de sürdürülebilirlik alanında güçlü bir aktör haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu temaslar, vakfın önümüzdeki dönemde Asya ülkeleriyle geliştireceği ortak projeler ve uluslararası organizasyonlarla kuracağı stratejik ortaklıklar için önemli bir dönüm noktası olurken öncü rolünü bir kez daha teyit etti.

"SIFIR ATIK ŞEHİRLERİNE DOĞRU"

ASEAN Başkentleri Valileri ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda katılımcılara hitap eden Ağırbaş, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlayan ve 2019’da Birleşmiş Milletler çatısı altına taşınarak 193 ülkede karşılık bularak küreselleşen Sıfır Atık Hareketini ve Türkiye’nin sıfır atık modelini anlattı.

Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda medeniyet temelli bir kalkınma modeli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, bu hareketin artık uluslararası alanda bir referans noktası haline geldiğini belirtti.

“Biz sıfır atığı yalnızca atıkların azaltılması olarak değil; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Hedefimiz; şehirlerimizi hem çevresel hem sosyal açıdan daha yaşanabilir, ilham veren örnek şehirler haline getirmek.”

SİNGAPUR İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Sıfır Atık Vakfı Samed Ağırbaş, forum kapsamında Singapur Devlet Bakanı Low Yeng Ling ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Singapur arasında yürütülebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Taraflar, Sıfır Atık Vakfı ile ilgili bakanlık arasında bir İş Birliği Anlaşması imzalanması konusunda mutabık kaldı.

Bu adım, iki ülke arasında sürdürülebilirlik eksenli güçlü bir ortaklığın temelini oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile Malezya’daki sıfır atık çalışmalarını değerlendiren Ağırbaş, ayrıca C40 Asya & Pasifik Direktörü ile bir araya gelerek C40 üyesi belediyelerle yapılabilecek ortak projeleri istişare etti.

SIFIR ATIK VAKFI İLE THİNK CİTY ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Sıfır Atık Vakfı, Malezya’nın öncü kurumlarından Think City ile iş birliği anlaşması imzaladı. Sürdürülebilir şehircilik, kültürel mirasın korunması ve topluluk odaklı projeler geliştiren Think City ile yürütülecek ortak çalışmalar, şehirlerin sıfır atık dönüşümünü hızlandıracak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE BÖLGESEL KURULUŞLARLA GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asya-Pasifik Bölge Ofisi Direktörü Sayın Kazuko Ishigaki ve ekibini misafir ederek bölgedeki faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, bölgedeki uygulamaların derlenmesi ve yerel kuruluşlara danışmanlık verilmesi konusunda mutabık kaldı.

ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ile yapılan görüşmede, Sıfır Atık Vakfı ve ICLEI arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirildi ve COP30 kapsamında yapılacak ortak çalışmalar ele alındı. 2500’den fazla partner kuruluşuyla ICLEI’nin Sıfır Atık Vakfı için kritik bir paydaş olduğu vurgulandı.

Ayrıca UCLG Asya-Pasifik Genel Sekreteri Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi ile gerçekleştirilen toplantıda, iki kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varıldı.

JAPONYA İLE GÜÇLÜ ADIMLAR

Yokohama şehri temsilcileriyle yapılan görüşmelerde Japonya’daki sıfır atık uygulamaları değerlendirildi. Görüşme sonucunda Sıfır Atık Vakfı ile Japonya arasında iş birliği yapılması kararı alındı.

Vakfın Asya stratejisi kapsamında, Japonya’nın yanı sıra Güney Kore ve Çin ile de yeni anlaşmalar imzalanacak. Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı, Asya ülkeleriyle sürdürülebilirlik alanında güçlü bir ağ kurmayı hedefliyor.

BM-HABİTAT BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Samed Ağırbaş, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Habitat Meclisi Başkanı (2025–2027) ve Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda iş birliği anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varıldı.

KİŞİSEL DOSTLUK VE GELECEK PROJELER

Programın son gününde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Kuala Lumpur Belediye Başkanı Mohd Maimunah Sharif’in evinde misafir oldu. Uzun yıllar kendisinin UN-Habitat İcra Direktörlüğü sırasında Özel Danışmanı ve Doğu Avrupa-Orta Asya Danışmanı olarak görev yapan Ağırbaş, akşam yemeğinde geçmiş çalışmalar ve yeni iş birliklerini değerlendirdi.

2024 yılında sürdürülebilir şehir yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında ortak projelerin geliştirilmesi konularında imzalanan stratejik iş birliği protokolü de masaya yatırıldı.

ASYA STRATEJİSİ GÜÇLENİYOR

Sıfır Atık Vakfı, yalnızca Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarıyla değil, aynı zamanda bölgesel organizasyonlarla da güçlü iş birlikleri geliştiriyor. Vakfın Asya stratejisi doğrultusunda; Kuala Lumpur Belediyesi ile imzalanan anlaşmaya ek olarak, önümüzdeki süreçte Güney Kore, Japonya, Çin ve diğer Asya ülkeleriyle yeni iş birlikleri hayata geçirilecek.

Türkiye’de düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Asya ülkelerinin belediyeleriyle özel bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Asya Ülkeleri Belediyeler Birliği ile özel bir oturum düzenlenerek bölgesel iş birlikleri daha da derinleştirilecek.