Sinop'un 'Aşık Ecevit'ine kadın tır şoföründen kulübe hediyesi

İHA

Sinop'ta kalpleri ısıtan bir olay yaşandı.

Boyabat ilçesinde yaşayan ve 'Âşık Ecevit' diye tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, yıllar önce sevdiği kadınla aynı durakta buluşmak için sözleşti.

Aşık Ecevit, tüm günlerini neredeyse aynı durakta geçirerek beklese de sevdiği kadın hiç gelmedi.

24 YILDIR SEVDİĞİNİ BEKLİYOR

Aşık Ecevit, yağmur, kar, çamur demeden 24 yıldır yol kenarında 'Âşık Ecevit'in Yeri' diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Tırla o bölgeden sürekli geçen kadın tır şoförü Sevgi Altınal da Âşık Ecevit'in bu halini görünce ona bir hediye vermek istedi.

KULÜBE HEDİYE ETTİ

Havaların soğumasıyla Aşık Ecevit'in hasta olabileceği ihtimalini düşünen Altınal, Ecevit'e kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti.

SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşlara çağrıda bulunan Sevgi Altınal, "Âşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım. Buradan geçerken mutlaka yanına uğrayıp, yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını da karşılayalım. Ben bunu sürekli yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Âşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.