Sırbistan’da pencere önlerine salatalık dizilmesinin nedeni bakın neymiş…

Balkanlar’ı saran sosyal medya videolarında, pencere önlerinde gözüken salatalıkların sırrı çözüldü.

Yaz ayları başlar başlamaz Sırpların pencere kenarına ve kapı eşiklerine yerleştirilen salatalıklar meğer haşereleri uzaklaştırmada oldukça etkili olan yöntemlerin başında yer alıyormuş.

Açık pencerelerden evlere doluşan sinekler meğer kimyasal spreylere başvurulmadan ortadan kalkıyormuş.

Özellikle evde çocuk, evcil hayvan veya kimyasal alerjisi olan kişiler için adeta doğal bir yöntem olduğundan Sırbistan’da pencere önlerinde sıklıkla salatalık dilimleriyle karşılaşılabiliyor.

KOKUSU SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Sırpların benimsediği bu yöntemin sırrı, salatalığın kendine özgü kokusunda yatıyor. Özellikle kabuğunda bulunan doğal kimyasallar, sineklerin hiç hoşlanmadığı bir koku yayıyor.

Yüksek su oranı ve hafif asidik yapısıyla birleşen bu aroma, böceklerin hassas koku alma duyularını etkileyerek bulundukları ortamdan uzaklaşmalarına neden oluyor.

Kısacası, bizim için ferahlatıcı olan bu koku, sinekler için adeta doğal bir kovucu işlevi görüyor ve bu nedenle Sırpların vazgeçilmez yaz yöntemleri arasında yer almayı sürdürüyor.