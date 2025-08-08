Abone ol: Google News

Şırnak'ta 3 ton kaçak et ele geçirildi

Silopi ilçesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 3 ton 112 kilogram kaçak et ele geçirilerek imha edildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 14:12
Şırnak'ta 3 ton kaçak et ele geçirildi

Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda bulunan bir soğuk hava deposunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimde; etiketsiz, işletme kayıt ve onay numarası bulunmayan, kesimhane raporu ve veteriner sağlık sertifikası ibraz edilemeyen toplam 3 ton 112 kilogram büyükbaş sakatat ve vakumlu et ürünü ele geçirdi.

ELE GEÇEN ETLER İMHA EDİLDİ

Ayrıca ürünlerin hijyenik olmayan şartlarda depolandığı, izlenebilirliğinin de mümkün olmadığı belirlendi.

Ele geçirilen ürünler, kontrol görevlileri, savcılık, zabıta ve jandarma ekiplerinin gözetiminde yerinde imha edildi.

Yaşam Haberleri