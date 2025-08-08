Şırnak'ta 3 ton kaçak et ele geçirildi

Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda bulunan bir soğuk hava deposunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimde; etiketsiz, işletme kayıt ve onay numarası bulunmayan, kesimhane raporu ve veteriner sağlık sertifikası ibraz edilemeyen toplam 3 ton 112 kilogram büyükbaş sakatat ve vakumlu et ürünü ele geçirdi.

ELE GEÇEN ETLER İMHA EDİLDİ

Ayrıca ürünlerin hijyenik olmayan şartlarda depolandığı, izlenebilirliğinin de mümkün olmadığı belirlendi.

Ele geçirilen ürünler, kontrol görevlileri, savcılık, zabıta ve jandarma ekiplerinin gözetiminde yerinde imha edildi.