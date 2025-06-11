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İHA

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinden Beytüşşebap ilçesindeki yaylalara çıkmak için besiciler, 30 günlük yolculuklarını tamamladı.

Her yıl binlerce sürünün geldiği Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylası'na bu yıl da 300 binden fazla küçükbaş hayvan geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR YAYLAYA ULAŞTIK"

Kavurucu sıcaklardan korunmak ve hayvanlarını besleyebilmek için bir ay önce yola koyulan besiciler ve sürüleri, 2 bin 650 rakımlı yaylaya ulaştı.

Göçer Hüseyin Şevger, Cizre'den geldiklerini ve 30 gündür yol yürüdüklerini söyledi. Şevger, "Çok şükür yaylaya ulaştık. 3-4 ay burada kalacağız. Sonra tekrar gideceğiz. Çok yorulduk ama iyi ki geldik." dedi.