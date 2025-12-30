Sivas Dipsizgöl Şelalesi'nde kış güzelliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas'ta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, kışın da soğuk hava etkisiyle farklı görüntüler sunuyor.

BUZ SAKITLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Bugünlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, şelalede dev buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle suyun döküldüğü bölümlerde oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

41 HEKTARLIK ALAN DRONE KAMERASINDA

41 hektarlık bir alanı kapsayan şelalenin kış manzarası, havadan drone'la görüntülendi.

İlkbaharda mavi ve yeşil renkleri yansıtan, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlayan şelale kışın da buzdan görüntüsüyle doğa ve fotoğraf meraklıların ilgisini çekiyor.

Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelale, her mevsim ziyaretçilerin gözde mekanı arasında yer alıyor.