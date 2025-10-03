Sivas Günleri 2025 başladı mı, nerede? Sivaslılar kaçırmasın...

Sivas'ın kültürünü, tarihini, gastronomisini ve değerlerini tanıtmayı amaçlayan organizasyon, bu yıl da hemşerilerini ve tüm İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlik boyunca Sivas mutfağından yöresel tatlar, el sanatları, folklor gösterileri, kültürel etkinlikler ve Sivas’ın tarihi değerleri tanıtılacak.

Ayrıca Sivas’a özgü ürünler, Gündem Sivas tarafından da takip edilebilecek.

2009'DAN BERİ

İlk kez 2009'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri, yıllar içinde İstanbul’daki Sivaslıların buluşma noktası haline geldi.

Organizasyon yetkilileri, “Tüm hemşerilerimizi ve İstanbulluları misafir etmeye hazırız” diyerek vatandaşları etkinliğe davet etti.